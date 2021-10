Ce i-a promis președintele Putin poporului său, pentru a limita răspândirea de Covid Presedintele rus Vladimir Putin a dispus miercuri o saptamana de concediu platit pentru toti cetatenii, intre 30 octombrie si 7 noiembrie, pentru a incerca limitarea valului epidemic de COVID-19 in Rusia, dupa cum relateaza AFP. “Bineinteles, sustin propunerea de a declara perioada dintre 30 octombrie si 7 noiembrie ca nelucratoare”, a declarat Putin, care face un apel catre rusi sa se vaccineze: “Va rog, fiti responsabili”. Seful statului rus a facut aceste declaratii la o intalnire televizata cu oficiali ai guvernului, precizand ca perioada de zile nelucratoare ar putea incepe mai devreme sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus miercuri o saptamana libera in Rusia, la inceputul lui noiembrie, si i-a implorat pe numerosii recalcitranti sa se vaccineze, intr-o incercare de a opri o intensificare puternica a epidemiei covid-19, scapata de sub control, relateaza AFP. Un indiciu al gravitatii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus miercuri o saptamana de concediu platit pentru toti cetatenii intre 30 octombrie si 7 noiembrie pentru a incerca limitarea valului epidemic de COVID-19 in Rusia, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres. "Bineinteles, sustin propunerea de a declara…

- Vladimir Putin a dispus miercuri o saptamana de concediu platit pentru toti cetatenii intre 30 octombrie si 7 noiembrie pentru a incerca limitarea valului epidemic de COVID-19 in Rusia,...

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus miercuri o saptamana de concediu platit pentru toti cetatenii intre 30 octombrie si 7 noiembrie pentru a incerca limitarea valului epidemic de COVID-19 in Rusia, relateaza AFP si Reuters.

- Rusia are una dintre cele mai mari cifre de morți din lume Covid-19 – oficial aproape 218.000 de decese, dar cel puțin 660.000 de decese in exces fața de media obișnuita de la inceputul pandemiei in martie 2020. “Eveniment epocal: timp de 12 luni, din octombrie 2020 pana in septembrie 2021, declinul…

- EUObserver noteaza ca alegerile legislative din Rusia reprezinta un test de autoritate pentru președintele Vladimir Putin. De asemenea, The Wall Street Journal crede ca menținerea autoritații partidului afiliat lui Putin intarește poziția liderului rus in 2024. Anul 2024 este cel cand președintele Vladimir…

- Presedintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a votat online in prima zi a alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului federal) ca urmare a carantinei in care a intrat in urma cu trei zile, motivand aceasta prin infectarea cu COVID-19 a mai multora dintre colaboratorii…

- Un bilanț al guvernului de la Moscova a aratat 815 decese de Covid in ultimele 24 de ore și 22.277 de cazuri noi. Rusia, a patra țara cel mai afectata din lume in ceea ce privește cazurile, a fost lovita de la mijlocul lunii iunie de un nou val de infecții cauzate de varianta Delta extrem de transmisibila,…