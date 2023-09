Ce haine a purtat Meghan Markle la Jocurile Invictus Prințul Harry șu Meghan Markle au participat sambata la ceremonia de inchidere a Jocurilor Invictus. Evenimentul s-a desfașurat anul acesta, in premiera, in Germania. Mai exact, la Merkur Spiel-Arena din Dusseldorf, in perioada 9-16 septembrie. Ceremonia de inchidere a fost una spectaculoasa la care a participat și președintele german Frank-Walter Steinmeier. Jocurile Invictus au fost inițiate in anul 2014 de Prințul Harry și reprezinta un regal sportiv destinat veteranilor. Așa cum se intampla de fiecare data, Meghan Markle a bifat o apariție…