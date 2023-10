Stiri pe aceeasi tema

- Toamna aceasta continua sa ne ofere zile calduroase, dar nu este inca timpul sa ne oprim din gradinarit. Usturoiul are nevoie de temperaturi racoroase pentru a crește. Acolo unde iernile sunt reci, usturoiul se planteaza cu patru-șase saptamani inainte ca pamantul sa inghețe. In regiunile cu ierni mai…

- Toamna este anotimpul in care vremea se schimba, iar strazile sunt adesea afectate de ploi. In aceasta perioada, cicliștii amatori care pedaleaza ocazional iși parasesc echipamentele in detrimentul vehiculelor personale sau a mijloacelor de transport in comun, dar adevarații pasionați ai mersului pe…

- Cu sezonul de iarna pe aproape, este timpul sa incepem sa ne gandim la cum ne putem menține calzi și eleganți in lunile reci care urmeaza. Și ce altceva ar putea oferi mai multa caldura și rafinament decat hainele de blana? Hainele de blana, sau blanurile, sunt sinonime cu luxul și confortul, și ele…

- Odata cu sosirea toamnei, vine și nevoia de a-ți actualiza garderoba. Pe masura ce temperaturile scad, simți cum iți dorești sa-ți protejezi corpul cu haine potrivite, sa iți incalzești picioarele și sa-ți adaptezi stilul la sezonul rece. Indiferent daca ești adepta a trendurilor sau iți place sa-ți…

- Colaborarea dintre Piețe24 și Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara deschide in acest an un șir de ”Evenimente ale toamnei”. Este momentul in care natura ne rasfața cu frumusețea ei in culori calde și roade bogate! Sezonul incepe cu un mix de legume delicioase, atent inchise…

- Plafonarea prețurilor la energie va fi pastrata și in sezonul acesta. Ministerul Energiei pregatește programul pentru sezonul rece Preturile la energie vor fi plafonate la iarna, la fel ca in sezonul trecut, a transmis premierul Marcel Ciolacu. Intre timp, Ministerul Energiei trebuie sa pregateasca…

- Parfumurile de barbați, unisex sau cele pentru femei au fost și vor fi o pasiune scumpa pentru cineva care este un explorator al aromelor noi și al bunului gust. Pasiunea pentru parfumuri este una foarte frumoasa și inflorește incet și frumos, iar cand a inflorit, iși fixeaza foarte bine radacinile…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta si a aflat primii adversari din noul sezon al Ligii Nationale, in timp ce, in competitia feminine, echipa de pe litoral va disputa Supercupa Romaniei. Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a stabilit cum se vor desfasura competitiile masculine si…