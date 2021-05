Ce firma se va ocupa de crearea infrastructurii de agrement in zona turistica Murighiol, judetul Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract in urma unei licitatii publice. Societatea castigatoare este Diesel Mecanica SRL.Valoarea totala a achizitiei este de 400.000 leiDescrierea contractului:Obiectul achizitiei consta in incheierea unui contract pentru…

- Macrina Constantinescu, sotia lui Horia Constantinescu, a deschis o firma noua Societatea este deschisa de catre ea si de Ionut Gabriel Mocanu Sediul social este la Costinesti In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat extrasul rezolutiei privind autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii…

- Primaria comunei Vacareni, judetul Tulcea, cumpara echipamente IT pentru Scoala Gimnaziala Vacareni.Primaria comunei Vacareni, judetul Tulcea, a atribuit un contract de furnizare echipamente din domeniul tehnologiei informatiei IT necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on line pentru…

- O firma din Bucuresti se va ocupa de extinderea, modernizarea, si dotarea cladirii Scoala Nufaru si construirea unei sali si terenuri de sport.Primaria comunei Nufaru, judetul Tulcea, a incheiat un contract cu o firma din Bucuresti pentru executarea de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii…

- Unitatea Militara 02146 Mangalia a atribuit un contract in urma unei licitatii. Societatea castigatoare este PREMIER ENERGY TRADING.Contractul a fost atribuit la data de 27 aprilie 2021. Rezultatul final a fost publicat pe licitatiapublica.ro la data de 30 aprilie 2021. Valoarea contractului este de…

- Primaria Comunei Luncavita, judetul Tulcea, a atribuit un contract firmei Telekom Romania. Valoarea contractului este de 224.169 lei.Primaria Comunei Luncavita, judetul Tulcea, a incheiat un contract de furnizare si instalare sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate din comuna Luncavita, judetul…

- Societatea Intergraph Computer Services SRL se va ocupa de crearea unui sistem informatic pentru monitorizarea starii de conservare a habitatelor si speciilor protejate din Parcul National Muntii Macinului.Regia Nationala a Padurilor Romsilva Administratia Parcului National Muntii Macinului R.A. a atribuit…

- Primaria comunei Sfantul Gheorghe, judetul Tulcea, a atribuit contractul privind infiintarea unui parc cu spatii de joaca in comuna. Societatea care se va ocupa de lucrari este Vardy Verovital SRL din Babadag.Primaria comunei Sfantul Gheorghe, judetul Tulcea, a atribuit un contract de executie lucrari…