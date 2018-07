Laurențiu Duța este unul dintre cei mai longevivi artiști din Romania, iar de succes nu se bucura doar in plan profesional, ci și in plan personal. Membrul trupei 3rei Sud Est are toate motivele sa se mandreasca cu familia minunata pe care o are. Laurențiu Duța, in varsta de 42 de ani, este casatorit din anul 2006 cu Ianula Duța, de meserie profesor de biologie, și au impreuna o fetița care tocmai a implinit 11 ani, pe nume Lorena. Cei doi au demonstrat ca iubirea poate rezista in timp, avand in vedere ca sunt impreuna de peste 25 de ani și continua sa se ințeleaga de minune și sa se iubeasca…