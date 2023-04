Ce facem cu 100 de parole? Mai multe aplicații, mai multe parole. Cat de complexe sunt parolele utilizate și cum le gestionam? Cel mai recent studiu realizat de NordPass, ale carui date au fost preluate in luna martie de publicația online Tech.co, plaseaza – fara echivoc – in zona științifico-fantastica, probabilitatea de a ne putea gestiona singuri parolele. Conform studiului, intre 2019 si 2020 numarul de parole, pe care s-ar presupune ca trebuie sa le ținem minte, a crescut cu 25% - respectiv de la 70-80 la 100. Cine ar putea sa memoreze 100 de parole, care sa nu se repete, sa suficient de complexe și sa includa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

