- Arhitectura așa-ziselor ”orașe stea” dateaza din secolele al XVI-lea și al XVII-lea, cand inginerii militari au creat așezari fortificate, intr-o perioada cand Europa era implicata in razboaie, scrie CNN. Astazi, orașele in forma de stea sunt considerate adevarate bijuterii ale erei moderne, iar frumusețea…

- ”Schneider Electric, lider mondial in transformarea digitala a managementului si automatizarii energiei, grupul Enel, companie energetica multinationala si jucator integrat de top in domeniul energiei, gazului si energiei regenerabile, si Forumul Economic Mondial (WEF), Organizatia Internationala pentru…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) va pune in circulatie, in perioada 22 - 26 decembrie 2020, "Tramvaiul de Poveste", un model de epoca din parcul propriu, gatit special pentru Sarbatoarea de Craciun, a anuntat, luni, STB. Acesta va circula in intervalul orar 16:00 - 21:00, iar calatorii…

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis: „Este foarte clar ca sunt mulți romani care sunt nemulțumiți de mine, de partide, de intreaga clasa politica” Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a avut prima reacție dupa alegerile parlamentare organizate duminica, 6 decembrie. Președintele a declarat ca va convoca…

- Klaus Iohannis, primele declarații dupa parlamentare: Poate ca oamenii au fost nemulțumiți de mine, de intreaga clasa politica Principalele declarații ale președintelui: „Trebuie sa fim foarte sinceri: participarea la vot a fost redusa și este foarte clar ca sunt mulți romani care fie nu au primit suficienta…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a declarat duminica seara ca prezenta scazuta la urne a electoratului "este o palma pentru intreaga clasa politica veche" si demonstreaza faptul ca o mare parte a romanilor nu mai cred ca politica le poate imbunatati viata. "Trebuie sa privim realitatea…

- # Sancta simplicitas! De ce candidați? – Citesc in exclamația dumneavoasta multa uimire și tocmai de aceea insist in a spune ca sunt membru al PSD din anul 2018 și ca sunt apropiat de social-democrație de foarte multa vreme. Ma regasesc in aspirațiile acestui partid de a susține educația pentru toți,…

- Una dintre radiografiile pe care generalul Pacepa, fugarul, a facut-o Securitatii era ca aceasta de fapt era un sistem mafiot. Daca scormonesti prin dosarele CNSAS privitoare la sistemul de supraveghere al populatiei remarci birocratizarea nu doar a supravegherii, ci chiar a Securitatii. O vasta retea…