Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a susținut duminica seara, la Kanal D, ca in seara de 10 august 2018, cand a fost reprimat violent mitingul diasporei organizat in Piața Victoriei, era la Neptun si bea ”vin rece” impreuna cu mai multi prieteni, iar toate informațiile despre eveniment le-a aflat de la…

- Liviu Dragnea a afirmat ca in seara de 10 august 2018 era la Neptun si bea vin rece impreuna cu mai multi prieteni, iar tot ce a vazut despre acea manifestatie si toate datele despre eveniment le-a aflat de la televizor. Fostul lider al PSD a fost intrebat, duminica seara, daca a dat ordin sa fie batuti…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a vorbit duminica, la Kanal D, despre evenimentul 10 august, negand faptul ca a dat ordin sa fie batuți romanii. „Nu eram la Scroviștea in acea seara, eram la Neptun. Eram cu niște prieteni și beam niște vin rece. Ce am vazut, am vazut la televizor. Nu ca nu…

- Proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny” a fost adoptat, vineri. Sedinta este programata sa inceapa la ora 16,00. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la „Anghel Saligny” este singurul punct de pe ordinea…

- Proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny” a fost adoptat, vineri, conform unor surse guvernamentale. Sedinta este programata sa inceapa la ora 16,00. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la „Anghel Saligny”…

- Fostul premier, Adrian Nastase, intervine și el in scandalul legat de cele doua zile de inchisoare petrecute de actualul prim-ministru, Florin Cițu, in Statele Unite. „PNL și USR au inventat un gen nou – „penal”. In noile carți de identitate, la rubrica gen, unii ar putea trece „penal”. E vorba de…

- Seful serviciului de comunicare al guvernului afgan a fost asasinat în timpul rugaciunii de vineri la Kabul, a anuntat Ministerul de Interne afgan, la câteva zile dupa ce talibanii au promis sa vizeze oficialitati guvernamentale, transmite France Presse. "Din nefericire, teroristii…

- Barbatul care a amenințat ca detoneaza o grenada in cladirea guvernului Ucrainei a fost arestat, a anunțat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne de la Kiev. Un barbat a intrat miercuri in cladirea guvernului ucrainean si a amenintat ca va detona o grenada, dupa cum a anuntat politia din Kiev.…