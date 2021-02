Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Țuțu a fost fericitul caștigator al emisiunii ”Romanii au talent”, in anul 2011. Tanarul a plecat acasa cu trofeul, dar și cu suma fabuloasa de 120.000 de euro. Adrian Țuțu, primul caștigator Romanii au talent, nu s-a lasat de muzica Adrian Țuțu a ramas fara parinți pe cand avea aproape 5 ani…

- Neel Sethi este baiețelul care intra in pielea personajului Mowgli din celebrele desene animate ''Cartea Junglei''. Timpul a trecut, iar actorul este total schimbat. Este uimitor cum arata acum copilul care a marcat o generație.

- Cu siguranța toata lumea o știe pe Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii care tot timpul era pe primele pagini ale tabloidelor și mereu la TV! Ei bine, va vine sa credeți sau nu, dar a renunțat la tot! Care e motivul pentru care a disparut din peisaj!

- In urma cu ceva timp Fulgy, fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, era tot timpul in lumina reflectoarelor și foarte activ in mediul online, insa acest lucru e deja istorie! Chiar parinții sai au marturisit la Xtra Night Show ce se intampla cu el și de ce a disparut!

- Margherita de la Clejani a inceput anul 2021 cu dreptul! Are fiica lui Ionița și a Vioricai un nou iubit? Cine este barbatul misterios cu care s-a afișat pe rețelele de socializare? Fanii au ramas fara cuvinte!

- Christopher von Uckermann facea furori cu rolul sau din celebra telenovela ''Rebelde''. Atunci actorul il interpreta pe Diego, personaj care a devenit foarte repede favoritul publicului. A trecut mult timp de atunci, iar Christopher este total schimbat. Fanii au ramas uimiți cand au vazut cum arata…

- Gata cu greșelile și scandalurile! Margherita de la Clejani a inceput anul cu dreptul și s-a transformat intr-un cetațean model! Stai sa vezi imaginile de senzație cu fiica Vioricai și a lui Ionița, surprinse de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- Fara doar și poate Puya, pe numele sau real Dragoș Gardescu, e unul dintre cei mai apreciați artiști din muzica romanesca! Deși a cam parasit lumina reflectoarelor in ultima vreme, aristul nu sta degeaba! Iata de ce fani bani cunoscutul rapper!