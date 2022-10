Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pavel traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Prezentatorul de la Survivor Romania a caștigat simpatia și admirația a milioane de romani din toate colțurile țarii, notorietatea i-a crescut foarte mult, iar in plan personal e fericit alaturi de iubita sa, Ana Pop. Cum se ințelege blondina…

- „Sunt celebru, scoate-ma de aici” incepe in seara aceasta, la Pro TV. Inainte de marele debut, Daniel Pavel, prezentatorul „Survivor”, a spus pentru ciao.ro ce crede despre acest format care e filmat in Republica Dominicana, la fel ca emisiunea lui. Daniel Pavel o sa urmareasca emisiunea difuzata la…

- Dan Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor traiește din toamna anului trecut o frumoasa poveste de dragoste cu Ana Maria Pop. Cei doi s-au cunoscut chiar de ziua vedetei Pro TV, iar o lunga perioada relația a funcționat la distanța. In primele 6 luni ale acestui an, pe care domnul Dan le-a petrecut…

- Daniel Pavel, care prezinta „Survivor Romania” la Pro TV, lucreaza in domeniul media de ani de zile. Intr-un interviu pentru Fanatik , el a dezvaluit cum a ajuns in televiziune, deși el e ofițer de marina. A facut școala la Constanța. „Inca de cand eram in centrul de pregatire de la marina, la Marina…

- Daniel Pavel și Ana Maria Pop formeaza de mai mult timp un cuplu. In ultima vreme, cei doi au petrecut impreuna in mai multe vacanțe, insa, prezentatorul TV nu a uitat de fiul sau i mama baiatulul, cu care a reușit sa lege o frumoasa prietenie. „Din ianuarie tot intr-o vara o țin. Am fost plecat și…

- Ana Maria Pop și Daniel Pavel, prezentatorul celui mai urmarit show tv, Survivor, difuzat de Pro TV au petrecut o vacanța de doua saptamani de vis, prin Europa. Cei doi s-au intors acasa, dupa ce au fost in Franța și Italia. De profesie avocat, Ana Maria nu ne-a ascuns faptul ca are ca hobby pictura,…