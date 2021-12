Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Laurentiu Reghecampf, a condamnat decizia conducerii clubului din Voluntari, pentru pretul exagerat al biletului la meciul de sambata: 100 de lei tichetul. „Nu stiam ca mai avem parte de asemenea episoade. Imi pare rau ca aud asta. Nu cred ca este normal.…

- Foresta Suceava va evolua vineri in prologul etapei a XIV-a a Ligii a III-a. „Galben-verzii" se vor deplasa la Pașcani pentru duelul cu echipa locala, CSM Pașcani, care va incepe la ora 14.00. Formația pregatita de Ionuț Moșteanu, ocupanta poziției secunde in ierarhia Seriei I, ...

- CSM București a pierdut la limita, scor 31-30, meciul din Liga Campionilor la handbal feminin disputat pe terenul echipei Ferencvaros.Formația maghiara a avut 20-16 la pauza, iar a doua repriza a aparținut CSM-ului (14-11), fara însa a reuși sa evite înfrângerea.Principalele…

- Echipa a doua a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, alcatuita preponderent din jucatori cu varsta de 16-17 ani, care au in palmares titlurile de campioni ai Romaniei la nivel de juniori II și III, a terminat pe podium turul Diviziei A de handbal masculin.Formația antrenata de Vasile Boca a ...

- Vineri, 1 octombrie, iubitorii de teatru sunt asteptati la sala de spectacole Barbu Stirbei din Calarasi, la piesa ”Scuzati, pardon, m-am razgandit!”, un spectacol organizat de Rotari Entertainment.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, catalogheaza drept „total deplasat” gestul presedintelui Klaus Iohannis de a promova golful ca sport, el aratand ca acesta este un sport accesibil unor categorii de persoane, si nu tuturor, asa cum a afirmat presedintele. „Nu joc golf. Chiar sa faci promovare la golf in situatia…

- La o saptamana de la esecul de pe teren propriu cu Sportul Simleu Silvaniei, SCM Zalau va avea de trecut un examen mult mai dificil. Formatia condusa de George Zima si Alexandru Pop va evolua pe terenul celor de la Minaur Baia Mare, formatie situata pe primul loc dupa primele trei runde, cu maximum…

- Echipele care vor participa in faza 16-imilor Cupei Romaniei, editia 2021-2022, si-au aflat programul din acest tur. Cele 16 meciuri sunt stabilite sa se dispute in zilele de 21, 22, respectiv 23 septembrie, in diferite intervale orare, in functie de alegerile pentru televizare ale detinatorilor drepturilor…