Ce fac Pieţele cu profitul pe 2019 Societatea primariei care administreaza pietele din Craiova a obtinut un profit de aproape 850.000 de lei. Problema fostului targ de saptamana de pe strada Caracal, pe terenul inchiriat de la Texind, nu este nici acum solutionata in justitie. Consiliul Local (CL) Craiova are pe ordinea de zi a sedintei ordinare de joi un proiect de hotarare privind repartizarea profitului net al Piete si Targuri SRL din anul 2019, care se ridica la circa 846.000 de lei. Jumatate din profit va fi distribuit astfel: CL va primi in jur de 400.000 de lei, Salubritate SRL – aproximativ 21.000 de lei. Restul de aproape… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

