- Temperatura globala pentru perioada ianuarie-septembrie este, de asemenea, cu 1,4C mai mare decat media preindustriala (din anii 1850-1900), a transmis institutul, in conditiile in care schimbarile climatice imping temperaturile globale spre noi recorduri, iar modelele meteorologice pe termen scurt…

- Europa a fost lovita anul acesta de o mulțime de fenomene meteo neașteptate, care au scris noi pagini de istorie. Astfel, serviciile naționale de meteorologie au transmis ca luna trecuta a fost cea mai calda luna septembrie inregistrata vreodata in istoria mai multor țari de pe continent. Specialiștii…

- Hackeri necunoscuți au atacat luni seara site-urile unor instituții de stat și instituții media independente din Moldova. In urma atacului, site-urile web ale furnizorilor moldoveni de energie electrica Moldelectrica, Premier Energy, FEE-Nord, ANRE și RED-Nord, precum și portalurile Ziarul de Garda,…

- Taiwanul "nu este de vanzare", a declarat ministrul de externe al insulei, intr-o replica dura la adresa lui Elon Musk, care a afirmat ca Taiwanul este parte integranta a Chinei, miliardarul implicandu-se din nou in problema spinoasa a relatiilor dintre Beijing si Taipei, relateaza Reuters, conform…

- Compania, redenumita X, sub conducerea lui Elon Musk, este acuzata intr-un proces civil revizuit in SUA ca a ajutat Arabia Saudita sa comita grave abuzuri ale drepturilor omului impotriva utilizatorilor sai, inclusiv prin dezvaluirea de date confidențiale ale utilizatorilor la cererea autoritaților…

- X, noul nume al platformei Twitter a luat o decizie cel putin controversata si a inceput sa isi saboteze rivalii, cel putin la prima vedere. Compania lui Elon Musk ar fi adaugat o intarziere la deschiderea de linkuri spre site-uri rivale. Presa americana scrie ca timp de cateva ore accesul spre site-uri…

- Bitdefender finalizeaza achiziția companiei Horangi Cyber Security, cu sediul in Singapore. Aceasta tranzacție extinde portofoliul de produse și servicii Bitdefender cu soluții de gestionare a drepturilor privind infrastructura cloud, managementul securitații in cloud și servicii de consultanța in securitate,…

- Nina Hariton a caștigat „Chefi la cuțite” 2023 și premiul in valoare de 30.000 de euro. Intr-un interviu pentru ego.ro, ea a explicat in ce investește banii, dar a și dezvaluit cat de mandra e ca și-a lansat prima carte, care e intitulata „Pas cu pas in bucatarie”.Dupa succesul in emisiunea culinara…