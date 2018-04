Stiri pe aceeasi tema

- Paștele este sarbatorirea Invierii Domnului nostru Iisus Hristos din mormant a treia zi dupa crucificare. Paștele este implinirea profeției despre Mesia care va fi persecutat, va muri pentru pacatele noastre și va invia a treia zi.

- Saptamana trecuta, in Spania, la Editura Universitatii Alicante, a aparut un volum de traducere din opera lui Marin Sorescu: un studiu despre piesa de teatru “A treia teapa” si traducerea integrala in spaniola a piesei, cu un epilog de regretatul ...

- Campionatele Europene de box pentru seniori si senioare Under 22 au debutat, duminica, la Targu-Jiu, la eveniment participand peste 400 de pugilisti, baieti si fete, din 37 de tari. Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea, a declarat ca este pentru al doilea an consecutiv cand Romania a…

- Potrivit comunicatului de presa emis de Compania Apa, ca urmare a codului roșu de inundații s-au inregistrat creșteri rapide de debite și niveluri cu depașiri ale cotelor de pericol pe raul Tarlung, fapt ce a impus golirea controlata a lacului de acumulare care asigura sursa principala de apa a…

- In cea de a treia duminica a Sfantului si Marelui Post al Invierii Domnului, dedicata cinstirii Sfintei Cruci, in ziua de 11 martie 2018, Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, insotit de un sobor de preoti si diaconi, a savarsit Sfanta Liturghie la Paraclisul Mitropolitan Kretzulescu…

- Rusia nu indeplinește obligațiile sale de garant al distrugerii stocurilor de arme chimice ale Siriei, a declarat ambasadorul SUA pentru dezarmare, Robert Wood, la conferința de la Geneva. Inaltul oficial american a menționat ca Moscova nu impiedica incercarile guvernului Bashar al Assad de a folosi…

- Expozitii de fotografie legate de universul montan si alpinism, dezbateri publice, filme, prezentari de carte, concursuri sportive vor avea loc in cadrul celei de a treia editii a Alpin Film Festival, unicul festival de cultura si educatie montana din Romania, care se desfasaara in perioada…

- Federatia Romana de Darts organizeaza cea de-a treia editie a Romanian Darts Festival (RDF), eveniment care se va derula in ultimul weekend din aceasta luna, in perioada 26-28 ianuarie 2018, insumand premii in valoare de peste 15.000 de euro.