- Sadiq Khan, primarul in funcție al Londrei, a obținut, sambata, un nou mandat in administrația capitalei britanice, cu un rezultat mai bun fața de ultimele alegeri. Khan consolideaza astfel o tendința puternica in favoarea Partidului Laburist, așteptat sa caștige și urmatoarele alegeri parlamentare…

- Sute de arestari, politisti care se confrunta cu studenti care opun rezistenta: tensiunea a ramas electrica joi in campusurile americane, in contextul in care miscarea de protest impotriva razboiului din Fasia Gaza se raspandeste in intreaga tara, informeaza vineri AFP. De la Los Angeles la Atlanta,…

- CARAȘ-SEVERIN – In opinia prefectului Ioan Dragomir, principalii vinovați pentru greșelile aparute sunt primarii localitaților! Calitatea indoielnica a unor lucrari de cadastrare efectuate in județ a fost ridicata, ieri, in cadrul ședinței Colegiului Prefectural, de catre directorul Direcției Silvice,…

- Serviciile secrete din Ucraina planuiesc un nou atac asupra podului din Crimeea. Informația este oferita pe surse folosite de The Guardian. Atacul ar putea avea loc in prima jumatate a anului. Agenția de spionaj ucraineana planuiește un al treilea atac asupra podului Kerci care leaga Crimeea de Rusia,…

- ”Ponderea directorilor generali din Romania care cred ca organizatiile lor au nevoie de reinventarea modelului de afaceri pentru a supravietui in urmatorul deceniu a crescut la 37% in acest an, de la 27% in editia anterioara a PwC CEO Survey”, releva sondajul. Principalii factori care influenteaza modul…

- Tiberiu Iacob Ridzi a devenit membru PSD. Astfel, Tiberiu Iacob Ridzi va candida la alegerile locale din partea Partidului Social Democrat. In ultima perioada, nu mai puțin de 5 primari PNL au trecut la PSD. Mișcarea lui Tiberiu Iacob Ridzi a surprins pe toata lumea. Potrivit unei OUG in vigoare,…

- Armata britanica a eliminat marti o informatie publicata anterior pe site-ul sau potrivit careia Printesa de Wales, in prezent in convalescenta dupa o operatie abdominala, va participa la evenimentul Trooping the Colour din luna iunie. Aparent, anuntul a fost facut fara aprobarea Palatului Kensington,…