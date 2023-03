Ce este mai exact genocidul? Biden califica razboiul lui Putin in Ucraina drept „genocid”. Mii de copii ucraineni au fost transferați in Rusia din teritoriile ocupate din estul Ucrainei, potrivit unor rapoarte. Este acesta, așa cum a susținut guvernul de la Kiev, un act de genocid? Luni, intr-un mesaj video in ziua deschiderii sesiunii Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de […] The post Ce este mai exact genocidul? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat luni, 20 februarie, ca a ordonat formarea unui nou corp pentru apararea nationala format din voluntari, astfel incat toata lumea sa stie cum sa „manuiasca armele”, sa fie pregatita sa raspunda la un posibil act de agresiune si sa mentina ordinea…

- Rusia a trimis intariri in estul Ucrainei inainte de o posibila noua ofensiva, a declarat un guvernator ucrainean, dar serviciile de informatii britanice au apreciat marti, 7 februarie, ca este putin probabil ca Moscova sa dispuna de suficiente forte pentru a influenta intr-un mod semnificativ cursul…

- Casa Alba și CIA au negat relatarea publicației elvețiene Neue Zurcher Zeitung conform caruia directorul CIA, William Burns, ar fi oferit in ianuarie Moscovei și Kievului un plan de pace care prevedea incetarea ostilitaților prin pastrarea de catre Rusia a controlul asupra unei parți a teritoriului…

- UPDATE 5:00 - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a pronuntat din nou in favoarea furnizarii de mai multe arme grele Ucrainei, inaintea unor noi discutii la Ramstein privind ajutorul militar occidental pentru aceasta tara. UPDATE 4:10 - Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu și-a parasit pana acum țara de la inceputul razboiului, a ajuns, miercuri, in Statele Unite, care vor furniza țarii sale cel mai sofisticat sistem de aparare antiaeriana, Patriot. Acesta s-a intalnit cu președintele american Joe Biden, dupa care a susținut…

- Președintele Joe Biden a anunțat miercuri (14 decembrie) un acord care vizeaza consolidarea legaturilor comerciale dintre Statele Unite(SUA) și Africa, dupa ani in care continentul a trecut in spatele altor prioritați ale SUA. „Statele Unite sunt „all in” in viitorul Africii”, le-a spus Biden liderilor…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca in Ucraina va fi un conflict ”indelungat” si Rusia va lupta pentru a-si apara interesele folosind toate mijloacele disponibile, dar nu are in vedere vreo noua mobilizare a rezervistilor, informeaza Reuters si AFP. ”Desigur, va fi un proces indelungat”,…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fost KGB) a cerut arestarea a doi ministri ai Ucrainei, acuzati, potrivit media ruse, ca au incalcat integritatea teritoriala a Federatiei Ruse, informeaza marti AFP, care citeaza un tribunal din Moscova."Anchetatorii FSB au cerut (...) sa se ordone in…