Stiri pe aceeasi tema

- Fenomen mai puțin obișnuit in Iași. In centrul orașului e peisaj de toamna, chiar daca afara sunt 30 de grade Celsius și este abia inceput de august. Simbolul orașului, teii s-au uscat din cauza vremii extreme și a poluarii.

- Industria produselor de infrumusețare pentru barbați este in plina expansiune. Potrivit datelor colectate de compania de analiza a pieței Statista, se așteapta ca piața globala a acestor produse sa ajunga la 115 miliarde de dolari pana in 2028, in creștere de la 80 de miliarde de dolari in 2022.

- Sectorul construcțiilor este o industrie in plina expansiune, iar viitorul sau pare mai stralucitor ca niciodata. Sectorul construcțiilor este o industrie in plina expansiune, iar viitorul sau pare mai stralucitor ca niciodata. Datorita noilor tehnologii, a existat un aflux de materiale inovatoare disponibile…

- Casiera unei sali de jocuri din Suceava a fost talharita, in noaptea de vineri spre sambata, de catre un barbat care a amenintat-o si i-a furat o borseta cu 500 de lei. Un suspect a fost prins in acest caz, asupra sa fiind gasiti banii furati. Acesta este al doilea caz de atac asupra unui angajat al…

- Viruși stravechi – care nu au mai fost vazuți in lume de secole – risca sa distruga omenirea din cauza schimbarilor climatice, spun oamenii de știința. Cercetatorii au descoperit ca particule ale acestor boli raman infecțioase chiar și astazi in lana de mamut, mumii siberiene, lupi preistorici și chiar…

- Zilele Județului Dambovița continua vineri, 2 iunie, cu noi manifestari, evenimente, surprize și concertul de seara. 1 iunie a fost o zi plina, iar multe dintre manifestari au fost dedicate copiilor, de ziua lor. Astfel, pentru a sprijini și a incuraja talentul lor artistic, in cadrul manifestarilor…

- Continue reading Ce poți face in acest week-end in Cluj? Agenda plina: Doua festivaluri de film, concerte pe mal de lac, degustari de vinuri in Hoia, „rocada artelor” la muzeu at Info real.

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunta, luni, ca a trimis Corpul de Control sa verifice achizitiile realizate de mai multe unitati de invatamant. ”Clientela PSD a inceput discret sa se remufeze la contracte publice”, a transmis primarul.”Am trimis astazi Corpul de Control sa verifice mai…