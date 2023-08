Ce este evaluarea standardizată a elevilor. Cum va funcționa și ce metode de supraveghere vor fi Ce este evaluarea standardizata a elevilor. Cum va funcționa și ce metode de supraveghere vor fi Testele standardizate sunt folosite pe scara larga in țarile cu o tradiție solida in educație. Aceasta va putea fi utilizata și in țara noastra pentru toate tipurile de evaluari interne – inițiale, de progres și sumative și externe – de tipul evaluarilor naționale sau prin eșantion, informeaza alba24.ro . Ministerul Educației a pus in consultare […] Citește Ce este evaluarea standardizata a elevilor. Cum va funcționa și ce metode de supraveghere vor fi in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

