- Tratamentul pancreatitei acute presupune masuri medicale specifice, precum drenajul colectiilor asociate acestei boli. Despre procedurile care au ca scop recuperarea pacientului, discutam cu conf. dr. Madalina Ilie, medic primar Gastroenterologie.

- Patela sau rotula este un os de forma ovoida situat in partea din fața a genunchiului. Cand ne ridicam sau ne așezam pe scaun, cand urcam sau coboram scarile, ori de cate ori indoim sau intindem genunchiul, rotula efectueaza o mișcare de alunecare pe un șanț in forma de V al parții anterioare a femurului.…

- Mai sunt cateva saptamani pana la primavara, cand vom avea un nou sezon al alergiilor la polen. Cei care se stiu cu aceste probleme pot sa ia masuri inca de pe acum. Despre solutii impotriva simptomelor specifice alergiei discutam cu dr. Adriana Camuescu, medic primar alergologie și imunologie clinica.

- Cheltuielile pentru tratamentul cancerului s-au dublat in ultimii cinci ani, de la aproape 1,5 miliarde de lei in anul 2017 la 3,9 miliarde lei, a transmis presedintele CNAS, Adela Cojan. „De la aproape 1,5 miliarde de lei in anul 2017 la 3,9 miliarde lei creditele de angajament pentru finantarea Programului…

- In general boala hemoroidala evolueaza pe parcursul a perioade lungi din viata pacientilor cu episoade de acutizare si perioade de acalmie. In cursul acutizarilor simptomatologia specifica se amplifica, se pot supraadauga alte afectiuni din sfera proctologica ( fisuri anale, abcese perianale, etc.)…

- Sectia Clinica de Urologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Constanta se alatura centrelor de excelenta din tara, care asigura cel mai modern tratament pentru litiaza renala - ureteroscopia flexibila.

- In plin val de viroze respiratorii, a caror gravitate difera, reprezentanții Societații Naționale de Medicina Familiei transmit ca schemele de tratament trebuie personalizate in funcție de fiecare pacient. In plus, aceștia atrag atenția ca prevenția este vitala in astfel de momente.

- Una dintre cele mai frecvente boli grave la barbati, cancerul de prostata, poate fi diagnosticat astazi prin metode moderne. De obicei, afecțiunea se dezvolta foarte lent și afecteaza in special barbații mai in varsta. Ce inseamna aceasta boala si cum poate fi descoperita ne spune conferentiar doctor…