Stiri pe aceeasi tema

- Conform studiilor de specialitate, poluarea din marile orașe este cea mai nociva forma de poluare, cu efecte negative asupra sanatații, dar și asupra felului in care arata tenul nostru: pielea este iritata, deshidratata, ridurile se accentueaza și apar și se agraveaza acneea. „Pielea este cel mai mare…

- Cancerul la stomac, numit și cancer gastric, apare atunci cand celulele sanatoase din stomac devin anormale, scapa de sub control si duc la apariția tumorilor. Care sunt factorii de risc in aceasta boala, cum se pune diagnosticul si cum se trateaza, discutam cu dr. Eliza Gangone, medic primar Chirurgie…

- Jane Fonda are toate motivele sa fie fericita acum! Cancerul actriței de 84 de ani a intrat in remisie. Ce a marturisit vedeta de Hollywood dupa ce a aflat marea veste de la medici. Cat de bucuroasa este pentru ca a caștigat lupta cu boala crunta, dar și ce spunea atunci cand a fost diagnosticata prima…

- „Seboreic” se refera la glandele „sebacee”, in timp ce „derma” inseamna „piele”. Se numește „matreața” (pitiriazis capitis) atunci cand se afla pe scalpul unui adolescent sau adult, și „cap de leagan” cand este pe cel al unui copil.Factori de risc:Aproximativ 11% din populație are dermatita seboreica.…

- Cancerul a fost și va ramane in continuare o problema majora de sanatate publica, atat la nivel național, cat și la nivel mondial, fiind prima sau a doua cauza de Post-ul De la 1 ianuarie 2023, statul va deconta testarea avansata a tumorilor maligne apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ”In trimestrul al treilea din 2022, XTB a generat un profit net de circa 50 milioane euro prin comparatie cu aproximativ 23 milioane Euro, cat a generat in trimestrul III al anului 2021. In total, in primele trei trimestre din 2022, profitul net al XTB se ridica la 152,7 milioane euro, de patru ori…

- In Romania, cancerul de endometru ocupa locul al cincilea intre cele mai frecvente afecțiuni oncologice la femei. Boala apare prin formarea și inmulțirea unor celule maligne in țesutul care captușește interiorul uterului, numit endometru, și se manifesta in special prin apariția sangerarilor vaginale…

- 1. Boli de inima – De departe, principala cauza de deces la barbații peste 50 de ani, cauzata de obicei de fumat, obezitate, hipertensiune arteriala și colesterol crescut. Semnele de avertizare includ disconfort sau greutate in piept, palpitații sau dificultați de respirație, care – daca nu sunt tratate…