Ce este bunăstarea emoțională? Bunastarea emoționala, cunoscuta și sub numele de sanatate emoționala este capacitatea unei persoane de a-și gestiona emoțiile și experiențele pe care le intalnește in viața. Specialiștii definesc bunastarea emoționala ca „o conștientizare, ințelegere și acceptare a sentimentelor noastre și capacitatea noastra de a ne gestiona eficient prin provocari și schimbare”.Conceptul de wellness a aparut in conștiința publica in anii 1950. Formele antice de wellness, cum ar fi Ayurveda și Medicina Tradiționala Chineza, exista de mii de ani, dar culturile occidentale au introdus acest concept mult mai recent.Cum… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dicționarul viselor. Ce inseamna, de fapt, cand visezi un pește. Ai visat un Pește și nu știi ce semnificație are? Totul depinde de modul in care visul s-a desfașurat. Peștele poate fi visat sub diferite forme și fiecare dintre ele semnifica ceva. Ce trebuie sa știi insa este ca la modul general, peștele…

- Consecintele negative in lume ale invaziei ruse in Ucraina se agraveaza, afectand 1,6 miliarde de persoane, a afirmat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, prezentand un al doilea raport al Organizatiei despre repercusiunile internationale ale razboiului, potrivit France Presse. ‘Impactul…

- Consecințele negative in lume ale invaziei Rusiei in Ucraina se agraveaza și afecteaza 1,6 miliarde de oameni, a avertizat miercuri șeful Națiunilor Unite, Antonio Guterres, care a prezentat un al doilea raport al organizatiei cu privire la repercusiunile internaționale ale conflictului armat, informeaza…

- Opțiunile de depozitare și mobilierul ales in mod practic transforma chiar și cele mai mici bai de apartament in incaperi stilate și moderne. Oferta foarte generoasa te va ajuta sa amenajezi baia ta astfel incat sa obții exact sentimentul pe care-l cauți atunci cand observi toate detaliile mobilierului…

- Bogdan Botezatu, specialist IT, a explicat pentru Școala 9 cum ar putea Metavers sa faca orele mai captivante, dar și ce pericole se ascund in universul virtual. In SUA, s-a deschis prima școala cu predare in metavers. In cateva luni, spre sfarșitul verii, The Optima Classical Academy, cu sediul fizic…

- David Arahamiya, șeful delegației ucrainene a precizat ca propunerile țarii sale privind garanțiile de securitate in cadrul negocierilor includ conceptul de „imunitate sporita”, care permite mobilizarea rapida a pana la un milion de rezerviști in cazul unei amenințari militare, informeaza Ukrainska…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a anunțat ca zilele urmatoare incepe distribuirea pastilelor cu iodura de potasiu. Medicii au explicat cum se administreaza acestea. Rafila a spus ca Antibiotice Iași va finaliza saptamana viitoare producerea a 30 de milioane de pastile de iodura de potasiu și ca…

- Acesta a fost mesajul dat, in aceasta seara, la Chisinau, de presedintele tarii noastre, Klaus Iohannis. Vizita fulger facuta de seful statului roman in capitala Republicii Moldova s-a vrut a fi un nou semnal de sustinere a Bucurestiului pentru aceasta tara in care refugiatii ucraineni reprezinta, astazi,…