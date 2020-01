Ce este bine să faci în fiecare zi a săptămânii DUMINICA ziua 1 Supranumita si Ziua Soarelui, duminica este ziua in care orice om are nevoie de odihna. O zi sfanta sau de sarbatoare, dupa cum i se mai spune, in care ar trebui sa faci orice iti creaza placere si te face fericita. In aceasta zi este bine sa-ti faci planuri pentru intreaga saptamana care incepe. Ora care ar fi benefica sa faci acest lucru este ora 9 seara sau 21. Din punct de vedere numerologic cifra 9 este o cifra a inoirii, a transformarii, a schimbarii. Orice lucru pe care il facem sau il spunem seara la ora 21 are un efect foarte puternic pentru inoirea noastra. Asa ca apuca-te… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

