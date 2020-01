Ce este acela un soloprenor

Stiri pe aceeasi tema

- Germanii ar prefera ca omul de afaceri si avocatul Friedrich Merz sa fie viitorul candidat la postul de cancelar din partea Uniunii Crestin Democrate (CDU, conservator) a Angelei Merkel, indica un sondaj citat sambata de dpa.

- (P) Ce trebuie sa știe un antreprenor care vrea sa-și deschida un magazin Ți-ai propus sa renunți la poziția de angajat in cadrul unei firme și sa iți deschizi propria afacere? Inseamna ca ai nevoie de un plan de acțiune bine stabilit pentru a te asigura ca vei deveni un antreprenor de succes. Venim…

- Industria vendomatelor din Romania a ajuns la o valoare a pietei de peste 280 milioane euro, in crestere cu 9% fata de anul trecut, in contextul in care tot mai multi clienti prefera solutiile de proximitate cand consuma cafea, snacks-uri sau bauturi racoritoare, iar calitatea cafelei de la automate…

- Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul 2009, susține ca reprezentanții Comisiei Europene vor considera ca Romania este in procedura de deficit excesiv. Asta inseamna ca țara noastra va primi indicații de la Comisia Europeana pentru a-și…

- Ministerul Sanatații a pus in transparența decizionala, un proiect de hotarare care prevede reorganizarea unor structuri din cadrul acestuia. Ministrul Sanatatii ar urma sa fie ajutat de patru secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general si doi secretari generali adjuncti, conform…

- Daca se depune motiunea de cenzura, sunt aproape sigur ca PDM va vota demisia Guvernului Sandu. Asta nu inseamna insa ca PDM va intra imediat la guvernare, ar putea sa ramana in opozitie.

- Adversarii politici s-au transformat in aliati in ajunul turului doi al alegerilor locale din Chisinau. Este vorba despre liderul PL, Dorin Chirtoaca, si premierul Maia Sandu, care au aparut impreuna intr-un material video unde indeamna cetatenii sa-l sprijine pe 3 noiembrie pe candidatului Blocului…