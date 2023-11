Ce efect au, de fapt, căpșunile asupra creierului: Un studiu a scos la iveală lucruri suprinzătoare Capșunile au un efect remarcabil asupra creierului, reducand riscul de demența și imbunatațind starea de spirit la persoanele cu varsta și sanatate metabolica predispuse la declin cognitiv. Un studiu desfașurat pe o perioada de 12 saptamani a relevat acest efect surprinzator in randul persoanelor supraponderale de varsta mijlocie, cu semne de rezistența la insulina, care au consumat echivalentul unei cești de capșuni in fiecare zi. Aceste persoane au manifestat o memorie imbunatațita și au prezentat mai puține simptome depresive in comparație cu un grup de control, conform Descopera.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

