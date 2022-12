Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Moise și soțul ei au impreuna o fiica pe nume Katia. Nu de puține ori, vedeta a fost intrebata daca și-ar dori sa devina mama pentru a doua oara. In aceasta seara, la Xtra Night Show, vedeta a marturisit ca s-a gandit la posibilitatea de a adopta un copil, dar soțul vedetei este reticent.

- Andreea Antonescu este in ultimul trimestru de sarcina și se pregatește pentru momentul in care iși va strange in brațe micuța. Invitata in platoul Xtra Night Show, artista a vorbit despre momentul cel mare, dar și despre provocarile intampinate cand timp a fost plecata in America Express, caci Andreea…

- In lumea showbiz-ului se intampla un nou scandal, dupa ce Ema Karter a aflat despre legatura dintre fostul sau iubit, Yamato și Denisa Despa. Vedeta a rabufnit și a facut cateva comentarii despre actuala femeie cu care vorbește acesta, motiv pentru care dansatoarea a revenit sa clarifice situația, la…

- Cristina Cioran face noi declarații exclusive pentru Spynews.ro dupa ce s-a desparțit de tatal fetiței sale. Vedeta reacționeaza dupa ce fostul ei partener de viața s-a afișat deja cu noua partenera și au acordat impreuna și primul interviu la Xtra Night Show. Ce iși mai dorește acum vedeta de la tatal…

- Claudia Patrașcanu a venit la Xtra Night Show cu noi dezvaluiri despre acțiunile lui Gabi Badalau de dupa pronunțarea divorțului și a deciziei privind domiciliul copiilor lor. Artista susține ca afaceristul a „terorizat-o” și astazi cu zeci de mesaje in care a criticat-o pentru ca a plecat de acasa…

- Andreea Antonescu este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Invitata in cadrul unui eveniment, vedeta a facut primele declarații, in exclusivitate pentru emisiunea Xtra Night Show, despre cea de-a doua sarcina. Cantareața a precizat cu ce pofte se confrunta in aceasta perioada, dar și…

- Oana Roman a trecut printr-o perioada dificila, asta pentru ca mama ei a suferit o intervenție chirurgicala, iar vedeta a fost tot timpul alaturi de ea. Oana Roman a marturisit la Xtra Night Show detalii despre starea de sanatate a mamei sale, dar și unde se afla acum pentru recuperare.