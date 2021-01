Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica urmata de un incendiu a avut loc intr-un apartament din Gaești. O persoana a suferit arsuri puternice și a fost transportata de urgența la spital.Pompierii verifica pagubele și analizeaza daca structura blocului a avut de suferit. Au fost evacuate toate cele 24 de apartamente din…

- Sunt vești proaste dupa ce s-a aflat ca Dr. Dre a ajuns de urgența la spital. Ce diagnostic i-au pus medicii celebrului rapper, citiți in articolul de mai jos. Rapperul Dr. Dre a ajuns in stare grava la spital. Diagnostic dur din partea medicilor Fanii celebrului rapper sunt in stare de șoc dupa ce…

- În jurul orei 2:00, noaptea trecuta, a izbucnit un incediu în Câmpia Turzii, iar flacarile s-au extins pâna pe proprietatea învecinata. Pompierii au reușit sa stinga focul dupa 2 ore. „Doua autospeciale…

- George Clooney și-a ingrijorat toți fanii, dupa ce a ajuns de urgența la spital. Faimostul actor le-a vorbit admiratorilor despre problemele lui de sanatate și mai important, le-a dezvaluit ce diagnostic crunt i-au pus medicii!

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, vineri, o noua hotarare, care vizeaza, in principal, reluarea activitatii pietelor agroalimentare organizate in spatii inchise si actualizarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinarii…

- Ziarul Unirea USR PLUS: Guvernul PNL sa iși ceara scuze romanilor pentru ca și-a batut joc “Noaptea ca Hoții” de Alba Iulia și de Ziua Naționala Amatorism și lipsa de respect! Așa ar putea fi caracterizata balbaiala Guvernului, Instituției Prefectului și Comitetului Județean pentru Situații de Urgența,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca obiectivul Guvernului este sa opreasca creșterea numarului zilnic de infectari cu coronavirus. Luni dupa-masa va avea loc o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența unde ar putea fi adoptate noi masuri de restricție. „Obiectivul nostru este…

- Pacienții cu forme ușoare de COVID-19 vor fi supravegheați la domiciliu. Guvernul a adoptat aseara o ordonanța de urgența care permite persoanelor infectate cu SARS CoV-2 sa fie monitorizate de medicul de familie, fara sa mai fie necesara internarea in spital. Potrivit Ordonanței de Urgența, bolnavii…