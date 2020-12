Ce deserturi pregătește Jamila pentru sărbătorile de iarnă Numele sau real este Geanina Staicu-Avram, dar lumea o știe drept Jamila, o tanara pasionata de gatit, ale carei rețete sunt cautate, testate și iubite de o mulțime de oameni. Jamila (33 de ani) are un proiect gastronomic de mare anvergura, “Jamila Cuisine”, un blog culinar aparut in 2012, extrem de indragit de toți cei pasionați de gatit și dornici sa descopere mereu rețete noi și preparate desavarșite. Cand a aparut pe YouTube, Jamila Cuisine era primul canal popular care sa creeze conținut in domeniul culinar, iar astazi are peste 1,2 milioane de abonați. Jamila este din București, este casatorita… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, ar putea investi in handbal, mai exact la CSM București, club aflat intr-un impas financiar. Potrivit sport.ro, finanțatorul roș-albaștrilor ar fi interesat de o noua aventura și are in plan sa aduca mai multe jucatoare din Romania la echipa de fete, dominata in acest…

- Scandalul de violența conjugala dintre Pepe și Raluca Pastrama a luat sfarșit la Judecatoria Sectorului 2, din Capitala, dupa ce soția artistului a renunțat la proces. Raluca Pastrama obținuse un ordin de protecție impotriva soțului ei in data de 19 noiembrie, dupa un incident petrecut in parcarea…

- Dinamo este pe marginea prapastiei! Pablo Cortacero inca nu și-a dovedit corectitudinea și nu și-a respectat cuvantul, suma de 400.000 de euro este „pe drum" din Spania spre București, insa spaniolul nu are de gand sa renunțe la Dinamo. Chiar daca suporterii DDB au luat in calcul varianta insolvenței,…

- Este unul dintre cele mai ambițioase și totodata benefice proiecte cu fonduri europene din Beclean. Iar administrația locala investestește deja peste trei milioane de euro in educația copiilor. Reabilitarea, extinderea și modernizarea Gradinitei cu Program Prelungit ,,Alba ca Zapada” este unul dintre…

- Guvernul Ludovic Orban lucreaza la o ordonanța de urgența privind declararea starii de calamitate pentru fenomenul de seceta pedologica in agricultura. Din rapoarte oficiale care au ajuns la București, situația in teritoriu este de o gravitate severa.Comitetele Județene pentru Situații de…

- Fabrica de Arme din Cugir cumpara utilaje in valoare de 5,3 milioane de lei, pentru modernizarea producției și creșterea productivitații. In perioada 13 – 21 octombrie 2020, Compania Naționala Romarm SA București – Filiala Societatea Fabrica de Arme Cugir SA a lasat in Sistemul Electronic de Achiziții…

- 41% din cei peste 19 milioane de cetateni si-au exprimat opțiunea la vot Aproximativ 41% din cei peste 19 milioane de cetateni cu drept de vot si-au exprimat pâna acum optiunea pentru a-si alege reprezentantii în administratia locala. Mai sunt mai putin de doua ore pâna la închiderea…

- Lidia Buble (26 de ani) și Costi Ionița (42 de ani) au devenit tot mai apropiați in ultima perioada. Dupa colaborarea muzicala din primavara acestui an, din care a rezultat piesa “La Luna”, cei doi au pastrat legatura și au fost de curand surprinși, de paparazzi Wowbiz , impreuna intr-un restaurant…