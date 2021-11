Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare pentru inființarea unei Comisii parlamentare de ancheta privind achizitiile publice efectuate in sectorul sanitar in timpul starilor de urgenta si de alerta pe teritoriul Romaniei a fost votat miercuri in plenul Camerei Deputaților. Acesta a primit 207 voturi “pentru”, 82 “impotriva”,…

- Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a informat ieri conducerea Camerei Deputaților ca liberalii a decis sa faca o serie de modificari in componența comisiilor parlamentare, pe locurile care revin PNL. Astfel, potrivit informațiilor oficiale ale Camerei Deputaților, fostul purtator de cuvant…

- Potrivit agendei publice a Executivului, ședința va avea loc in aceasta sera, de la ora 19:00. Inițial, evenimentul fusese programat la ora 17:00, insa din motive necunoscute de media aceasta a fost modificata.De asemenea, pana in prezent, nu este cunoscuta nici agenda ședinței din aceasta seara. Potrivit…

- Copresedintele AUR George Simion a avut un comportament agresiv, marti, in Parlament fata de ministrul Finantelor, Dan Vilceanu. Simion l-a apucat golaneste cu palma de ceafa pe ministru si apoi l-a batut pe obraz in timp ce filma live pe Facebook. Simion s-a enervat in momentul in care Vilceanu l-a…

- Zilele Guvernului Cițu par a fi numarate, avand in vedere numarul parlamentarilor care au anunțat ca vor vota, marți, 5 octombrie, moțiunea de cenzura impotriva actualului Executiv de la Palatul Victoria. Deși pentru a fi adoptata, moțiunea trebuie sa fie votata de 233 de parlamentari, PSD, USR-PLUS…

- Cat ii mai umiliți pe romani? Voi știți ce inseamna consumator vulnerabil, mascaricilor fara pic de scrupule? Inseamna batrana de la țara cu pensie minima! Inseamna familiile cu mulți copii și cu un singur salariu, și acela minim pe economie! Inseamna salariații care se chinuie sa traiasca cu veniturile…

- USR PLUS cere votarea moțiunii de cenzura in plenul Parlamentului Romaniei. Decizia de a se vota moțiunea s-ar putea lua marți, 14 septembrie. Dar in aceasta zi, Ludovic Orban și-a delegat din nou atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților. The post USR PLUS cere votarea moțiunii appeared first…

- Trei parlamentari PNL, apropiați de Ludovic Orban, au votat cot la cot cu PSD, mai precis amendamentele PSD la legea consumatorului vulnerabil. Este vorba de deputații Ion Stefan, Laurențiu Leoreanu și Sorin Nacuta, ultimul om de incredere al fostului ministru Costel Alexe. Așadar, in timp…