Stiri pe aceeasi tema

- S-a Aleph praful de televiziunea lui Adrian Sarbu! Se apropie de faliment cu datorii de peste 32 de milioane de euro, in doar 3 ani de la lansareLa 3 ani de la lansare, televiziunea lui Adrian Sarbu este ingropata in datorii. Aleph Media datoreaza statului peste 7,5 milioane de euro, iar angajaților…

- Aleph, firma lui Adrian Sarbu, aflata in insolventa, are datorii peste 1,4 milioane de euro pe salarii si 7,5 milioane de euro la stat. Paginademedia.ro a prezentat care sunt cei mai mari creditori, dar si ce datorii are Aleph Media la stat si catre salariati, asa cum aceste date apar in tabelul preliminar…

- La data de 30 iunie, Primaria Baia Mare avea facturi restante in valoare totala de 45.504.232,87 lei, suma ce trebuie achitata mai multor firme, dar și instituții publice. Cea mai mare datorie era de 13.394.977,28 lei catre Antrepriza de Reparații și Lucrari ARL Cluj S.A., urmata de cea de 5.409.064,67…

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a semnat contractul de finanțare din fonduri europene, prin PNRR, a Proiectului, „Școli Motivante Adaptate Ritmului Tehnologic Ph-SMART”, in valoare de 101.171.591,36 lei. „Investițiile pe care le facem in educație sunt investiții in viitorul…

- Misterul SAGA Festival: pierderi, datorii, haos. SAGA Festival, evenimentul care incearca sa concureze Untold, este un mister financiar. Cele mai recente date financiare ale companiei care organizeaza festivalul arata ca afacerea este dezastruoasa. Misterul SAGA Festival: pierderi, datorii, haos SAGA…

- Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu a desemnat firma care se va ocupa de executarea lucrarilor de dezvoltare terminal, turn de control și parcare. Licitația a fost inițiata pe 9 februarie 2023, suma pusa la bataie depașind ordinul sutelor de milioane de lei, mai exact 202.191.546 de lei, fara…

- Firma lui Cosmin Olaroiu, administrata de fiul sau și iubita acestuia, a inregistrat in 2022 pierderi uriașe, ajungand la datorii de 20 de milioane de euro. In vara lui 2021, Cosmin Olaroiu a investit 24 de milioane de euro pentru a transforma fostul hotel Mamaia intr-un complex de apartamente de lux,…