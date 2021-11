Stiri pe aceeasi tema

- Conform prognozei meteo emise de ANM, vor exista innorari temporale in cea de a doua parte a zilei de duminica, 7 noiembrie 2021. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova,…

- In ziua de 26 Octombrie 2021 la ora 03:47:28 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 110km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 72km NE de Ploiești, 74km E de Brașov, 116km V de Braila,…

- Uber este unul dintre cele mai folosite servicii din Romania, insa nu toata lumea are acces la el. Care sunt orașele din Romania unde exista serviciul Uber? Taximetria a devenit istorie odata ce Uber s-a extins in mai multe orașe din țara. Serviciul a aparut pentru prima oara in București, dar s-a extins…

- Arena Tenis Con a gazduit, de curand, o noua ediție a Cupei «Expur», competiție pe echipe, adresata copiilor intre 10 și 14 ani. Au participat sportivi din Slobozia, București, Braila, Galați, Pitești și Craiova. Slobozia a ieșit in evidența la categoria 10 ani feminin, unde Andreea Dedu și Irina Constantin,…

- Cutremur in aceasta dimineața in Argeș. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a avut loc la ora 08:17:30 (ora locala a Romaniei) și s-a produs in zona seismica Fagaraș – Campulung, Argeș. A fos un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, in judetul Buzau, la adancimea de 145 de kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta, miercuri, producerea unui cutremur cu magnitudinea 4,2 in judetul Buzau. "In ziua de 01.09.2021, la ora 13:32:11 (ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, in judetul Buzau, la adancimea de 145 de kilometri. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta, miercuri, producerea unui cutremur cu magnitudinea 4,2 in judetul Buzau. „In ziua de 01.09.2021,…

- Documentarul “Romania salbatica” va ajunge in peste 60 de cinematografe din intreaga țara. „Romania Salbatica”, cel mai spectaculos documentar dedicat naturii din tara noastra si cel mai urmarit film la editia de anul acesta a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), unde a cucerit si…