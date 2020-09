Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana are ''incredere deplina'' in vicepresedinta sa pentru valori si transparenta Vera Jourova, a afirmat marti o purtatoare de cuvant a executivului comunitar, dupa ce Ungaria a cerut demisia inaltei oficialitati europene in urma unei dispute privind statul de drept, transmit…

- Ungaria si Polonia infiinteaza un institut comun pentru evaluarea respectarii statului de drept in țarile UE, ca raspuns la acuzatiile Uniunii Europene de incalcare a statului de drept in cele doua state, a anuntat luni ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Comisia Europeana a propus astazi o reforma a sistemului de azil al Uniunii Europene pentru migranti. Aceasta nu prevede cote obligatorii de refugiati, dar introduce in schimb un mecanism de ‘solidaritate obligatorie’ intre statele membre ale UE. Mecanismul va fi activat atunci cand una dintre acestea…

- Presedintia germana a Consiliului Uniunii Europene a anuntat marti ca procedura UE privind incalcarea statului de drept in Polonia si Ungaria va continua, dupa ce Comisia Europeana a indicat ca niciuna dintre cele doua tari nu a facut progrese suficiente, transmite Reuters.''Astazi, pe baza…

- Cei 27 de lideri din Uniunea Europeana se vor intalni saptamana viitoare la Bruxelles pentru a decide in privința bugetului de aproape 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și asupra fondului special care sa ajute repornirea economiilor europene dupa pandemia de COVID-19. Citeste…

- UE va conditiona accesarea fondurilor europene de respectarea statului de drept si combaterea coruptiei, avertizeaza vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, mentionand ca tarile vizate in primul rand sunt Ungaria, Polonia si Romania, relateaza Mediafax care citeaza Reuters.