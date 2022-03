In ultimii mulți ani, Cinematograful din Campina a reprezentat o adevarata problema. Din patru in patru ani, unii spun ca dețin soluțiile miraculoase, dar acestea intarzie sa apara... dupa alegeri. Iar in vreme ce campineanul nu are privilegiul unui cinematograf decent in mileniul III, cladirea vechiului cinematograf se degradeaza, ajungand nu numai o ruina, dar și un real pericol. Ce-i de facut in aceasta situație? Am incercat sa aflam raspunsuri de la liderii partidelor politice cu reprezentare in Consiliul Local Campina.