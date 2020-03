Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe state recurg la masuri extreme dupa ce epidemia de coronavirus a atins proporții globale. Dupa ce China a izolat zeci de milioane de oameni, Italia a intrat in carantina și Spania a declarat stare de urgența, alte state de pe glob iau masuri drastice. In Romania a fost declarata starea…

- Italia va primi din China mai multe echipamente de necesitate critica pentru combaterea epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica ministrul de externe Luigi Di Maio, potrivit DPA. Este vorba de aproximativ 140 de ventilatoare si 5 milioane de masti pentru fata care se vor adauga livrarilor…

- Virusul ucigaș din China provoaca din ce in ce mai multa teama in randul oamenilor. In Romania, 49 de persoane sunt infectate de coronavirus, conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Deși trateaza subiectul cu seriozitate, in ceea ce o privește pe Carmen de la Salciua, cantareața…

- Al 45-lea caz este un barbat de 20 de ani din Iași. A venit din Italia pe 10.03.2020 și a intrat in carantina la Satu Mare. Este asimptomatic. și in aceasta aseara va fi transportat cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase Iași. A venit cu mașina in care mai era o persoana, care la test a ieșit negativ,…

- Anamaria Katra, o baimareanca stabilita in Lombardia, zona afectata grav de epidemia cu coronavirus, le-a transmis un mesaj dur romanilor din Diaspora care au ales sa revina in țara. Femeia i-a numit pe aceștia egiști și iresponsabili."Ma adresez tuturor romanilor ce au ales sa fuga in țara. Va scriu…

- "Acum am terminat teleconferinta cu toti ministrii de finante din UE- EUROGRUP. Tema: impactul economic pentru tarile din UE al coronavirus (COVID-19). Tarile UE sunt gata sa foloseasca toate instrumentele si resursele fiscale in acest context economic complicat", a scris Florin Citu pe pagina sa…

- „Pana acum, in Romania nu s-a inregistrat niciun caz de infecție cu coronavirus, iar daca vor fi cazuri, o sa le ținem sub control, fara discuție”, spune Adrian Marinescu, medic specialist in boli infecțioase la Institutul Matei Balș din București. intr-un interviu pentru HotNews .„In Romania s-au…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca un nou coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial. Și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu. In Romania, autoritatile spun ca au anuntat spitalele de existenta...