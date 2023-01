Ce conține hrana uscată pentru câini? La fel cum se intampla și in cazul nostru, al oamenilor, mancarea joaca un rol esențial in menținerea unei stari bune de sanatate. O dieta corecta poate ajuta la prevenirea și gestionarea unei varietați de afecțiuni de sanatate, cum ar fi obezitatea, problemele dentare și problemele digestive. De aceea, inainte de a ii cumpara cainelui un anumit sortiment de mancare uscata, este esențial sa știi ce conține. Daca ai un caine, cu siguranța iți dorești sa ii oferi tot ce este mai bun pentru a avea o viața fericita și sanatoasa. Unul dintre modurile in care poți asigura bunastarea companionului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci caini detinuti de un batran in varsta de 75 de ani au fost plasati in adapost de politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Braila, deoarece nu le erau asigurate conditii de hrana si apa, informeaza vineri IPJ Braila, potrivit Agerpres.In urma unor verificari efectuate de lucratorii…

- Animalele de companie, la fel ca oamenii, au nevoie de o hrana sațioasa și bogata in vitamine. Mancarea este responsabila pentru cheful lor de viața, pentru forța și pentru faptul ca sunt mereu in priza.

- Dintre toate grupurile de alimente analizate, cercetatorii de la Harvard au descoperit ca verdeața (spanacul, salata verde, kale) au fost asociate cu cel mai mare grad de protecție impotriva bolilor cronice. Mai exact, o porție pe zi reduce cu 20% riscul de infarct și accident vascular cerebral, scrie…

- Hrana corecta pentru cainele tau trebuie sa țina cont de o serie de criterii, deoarece nu toți cainii necesita aceeași dieta. Mancarea unui caine ar trebui sa conțina proteine, dar grasimile și carbohidrați sanatoși sunt, de asemenea, acceptabile și toate pot contribui la funcționarea corecta a organismului…

- Azi, in Europa si in intreaga lume, animalele de companie sunt considerate tot mai mult ca un membru al familiei. Asadar, nu este de mirare ca „parintii" aloca cheltuieli semnificative pentru hrana premium, naturala sau de marca, chiar si in momentele in care finantele devin o provocare. Expresia "parinte…

- Unele alimente necesita procesare pentru a preveni contaminarea cu microbi. Acesta este cazul carnii proaspete și al produselor lactate. Cu toate acestea rafturile magazinelor sunt predominate de alt tip de alimente, cele care sunt procesate și nu includ vitamine și minerale utile pentru organism: mesele…

- Oficial, leurda este cunoscuta in Romania inca din perioada dacilor, atunci cand era folosita de catre acestia datorita proprietatilor sale curative. Creste indeosebi in paduri, are frunzele late si un miros ce poate fi lesne confundat cu cel al usturoiului, potrivit andreearaicu.ro.Leurda se foloseste…

- Ciobanii din Valea Timișului sunt disperați. Seceta din acest an a distrus pașunile iar animalele nu mai au mancare. Acum, oamenii sunt nevoiți sa cumpere saci cu fan, lucerna și porumb care nu sunt ieftini deloc."Mancarea pentru ele cum ați asigurat-o..ca nu prea a fost, cum ați asigurat-o? Am cumparat…