Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca Romania are capacitatea de a primi migranți din Afganistan, dar condiționat, in sensul ca verificarile sa fie facute de structurile de securitate ale statului roman. "Avem doua centre de custodie unde avem peste 200 locuri, cu un grad de ocupare de sub 60%. Avem șase centre

- Aducerea in siguranța a celor 49 de cetațeni romani aflați in Afganistan este cel mai important lucru, spune ministrul de Interne, Lucian Bode. El precizeaza ca Romania poate primi migranți afgani, dar condiționat, respectiv verificarile sa fie realizate de structurile statului roman, arata Mediafax.…

- Primirea in Romania a migrantilor din Afganistan va fi posibila, dar va fi conditionata in sensul ca verificarile sa fie realizate de structurile de securitate ale statului roman, a declarat, luni, Lucian Bode, Ministrul de Interne.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca Romania are capacitatea de a primi migranți din Afganistan, dar condiționat, in sensul ca verificarile sa fie realizate de structurile de securitate ale statului roman.

- Autoritațile romane se așteapta ca in urmatoarea perioada mii de cetețeni afgani sa ajunga in Romania. In țara noastra deja sunt peste 2700 de refugiați din Afganistan intrați in cursul anului 2021. Și aceștia sunt de parere, ca mulți dintre conaționalii lor vor parasi țara de teama regimului taliban.…

- Romania este doar in viteza a doua cand trebuie sa-și protejeze cetațenii. Iar concluzia este evidenta in contextul crizei de securitate din Afganistan. Am vazut cu toții zilele trecute cum un elicopter militar american ateriza pe acoperișul unei cladiri din Kabul pentru a prelua oficiali ai SUA ramași…

