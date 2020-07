Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul si-a propus realizarea unei harti economice a tarii, pentru promovarea produselor romanesti la export si pentru atragerea de investitii, a declarat, joi, Liviu Rogojinaru, secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, intr-o conferinta pe aceasta tema.…

- Guvernul spaniol vrea sa dea in judecata 17 companii aeriene care nu informeaza pasagerii ca au dreptul sa-și primeasca inapoi banii pe bilete pentru zborurile anulate din cauza pandemiei, relateaza Hotnews.Companiaaeriana Iberia s-a aratat indignata de acțiunea anunțata de guvern. ”Iberia și(filiala…

- Guvernul a inceput inventarierea celor trei mari companii strategice ale statului, Hidroelectrica, Transelectrica și CN Aeroporturi București, doua dintre acestea facand parte din planul liberal de listare la bursa. Inventarierea va fi facuta de Corpul de Control al premierului, care va verifica contractele…

- ​Guvernul a declarat miercuri conducta de transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației - Vișeu de Sus – Borșa proiect de importanta nationala în domeniul gazelor naturale. În prezent în zona Maramureș nu exista conducte de alimentare cu gaze naturale. Pentru încalzirea…

- Premierul Ludovic Orban a onorat de buna-credința invitația in plenul Camerei Deputaților, din respect pentru instituția Parlamentului. Din pacate, acesta este populat de personaje precum Victor Ponta sau Marcel Ciolacu, care exploateaza in mod cinic orice situație dificila. Guvernul PNL nu are nimic…

- Spiegel: Cea mai mare economie europeana se așteapta la cel mai sever declin din 1950. Berlinul ia masuri economice fara precedent Economia germana va inregistra anul acesta un declin intre 6% si 7%, din cauza impactului pandemiei cu coronavirus, cel mai sever declin din 1950, a scrie revista Spiegel,…

- Economia germana va inregistra anul acesta un declin intre 6% si 7%, din cauza impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), cel mai sever declin din 1950, a anuntat vineri revista Spiegel, transmit Reuters si Bloomberg. Redresarea ar urma sa se accelereze in 2021, cand PIB-ul celei mai…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. "Vom face astfel incat sa platim suma rapid tuturor", a declarat Abe intr-o conferinta de presa televizata in cadrul careia si-a explicat decizia de a extinde starea de urgenta la nivelul intregii tari. Guvernul a vrut intr-o prima faza sa ofere 300.000 de yeni (2.571…