- Primaria municipiului Tulcea functioneaza, incepand de luni, intr-un hotel, functionarii publici eliberand sediul autoritatii locale pentru lucrarile de modernizare care sunt estimate ca vor dura un an. Institutia publica plateste unitatii de cazare 6.600 de euro pe luna, un pret de aproape doua ori…

- Pacienții tratați cu Zolgensma de la Novartis vor fi testați pentru eventuale leziuni hepatice, le-a cerut Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) serviciilor medicale. Cererea EMA vine in urma informațiilor privitoare la doua decese asociate cu aceasta terapie genica contra atrofiei musculare spinale,…

- Contribuabilii din municipiul Falticeni pot achita taxele și impozitele locale pe 2023 incepand de miercuri, 4 ianuarie. Inca din prima zi ghișeele Primariei au fost luate cu asalt de falticenenii grabiți sa scape de aceasta obligație insa darile locale pot fi platite și online prin aplicația ghișeul.ro.…

- Promovarea dezvoltarii locale și imbunatațirea calitații serviciilor publice in regiuni au fost discutate astazi, in cadrul Seminarului internațional ,,Intercomunalitate și servicii publice de interes comunal in Moldova: apa - deșeuri - energie - mobilitați”, desfașurat la Chișinau. Evenimentul a reunit…

- Klaus Iohannis a promulgat legea care da dreptul politiei locale de a solicita informatii cu privire la cei care conduc pe drumurile publice Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia…

- Interminabilele discuții pe tema pieței de energie din Coaliție mai aveau puțin și se terminau la primavara. Totuși, cele doua mari partide au cazut la invoiala. Mai exact, PNL a cedat la insistențele celor de la PSD. In urma ședinței coaliției de guvernare s-a decis ca pragurile pentru casnici de…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene da startul, marti, unui apel de proiecte in valoare de 250 de milioane de euro destinat autoritatilor publice locale, pentru investitii in echipamente si utilaje care sa vizeze obtinerea independentei energetice. In total, autoritatile locale vor avea…

- Pretul la carburanti s-a majorat de cinci ori intr-o saptamana, litrul de motorina a sarit deja pragul de 9 lei, iar litrul de benzina s-a scumpit cu 20 de bani. In momentul de fata, cel mai ridicat pret pentru un litru de motorina este in Timisoara, de 9,04 lei. In ceea ce priveste situatia pe Bucuresti,…