Ce căuta un adolescent aproape mort, într-un sicriu, în duba unui șofer român, în Franța Tanarul de 17 ani a fost gasit ghemuit in interiorul micului sicriu de lemn, care avea capacul inșurubat. Descoperirea a fost facuta in timpul unei percheziții de rutina a unei dube de catre polițiștii de frontiera francezi in apropiere de Dunkerque, scrie thesun.co.uk. Sicriul avea o lungime de 1,5 m, o lațime de mai puțin de 1,2 m și o inalțime de 1,5 m. Minorul albanez, care nu poate fi identificat din motive legale, a declarat ca a platit 9.000 de lire sterline pentru a ajunge in Marea Britanie cu furgoneta. El a declarat in fața instanței: “M-am urcat in sicriu la o stație de benzina de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

