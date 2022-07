Ce cărți citesc românii vara aceasta Vara aceasta romanii au adaugat pe lista de lectura in medie 4 carți, iar pe primul loc in preferințele lor se afla titlurile de dezvoltare personala, respectiv cele de beletristica, arata o analiza a librariei Libris.ro. Analiza primei jumatați a verii (1 iunie -15 iulie) releva de asemenea ca peste 25% din vanzari provin din carțile pentru copii, aproape o dublare fața de anii precedenți. Comanda medie a ajuns la 112 lei, iar cele mai multe comenzi au plecat spre București, Cluj, Iași, Prahova și Timiș. In timp ce Antoine de Saint-Exupery, Roald Dahl și Lise Bourbeau sunt autorii preferați ai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

