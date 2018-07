Ce cantaret si-a luat masina blindata in valoare de 350.000 de dolari?

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Poliției de Frontiera Suceava, comisar șef Ilie Poroch Serițan, a declarat ca luni polițiștii de frontiera in cooperare cu lucratori din cadrul Politiei Vicovu de Sus au identificat in trafic, pe raza localitatii Straja, un autoturism de teren marca Mitsubishi Shogun, despre…

- Un Ferrari din 1963, unul dintre cele 36 de modele existente in toata lumea, a fost vandut pentru colosala suma de 70 de milioane de dolari, considerat a fi cel mai mare pret platit vreodata pentru o masina, potrivit CNBC. Este vorba de un Ferrari GTO, vopsit in argintiu, care…

- Cantareata americana Beyonce si-ar fi cumparat o biserica in valoare de 850.000 de dolari, care dateaza din urma cu un secol, aflata in orasul New Orleans, in apropierea locuintei surorii ei, Solange.Potrivit site-ului tabloid TMZ, aceasta proprietate are aproape 700 de metri patrati, scrie…

- In primele trei luni, Moldova a importat marfuri in valoare de 1 miliard 326 de milioane de dolari, cu aproape 29 de procente mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. Cel mai mare volum de marfuri s-a importat din Uniunea Europeana, cota fiind de 48,5 la suta.

- Soferul unui autoturism inmatriculat in judetul Teleorman a reusit in aceasta seara sa enerveze mai multi participanti la trafic dupa ce si a parcat masina astfel incat a ocupat o banda de mers in Portul Tomis din Constanta. Conducatorul auto a apelat la aceasta varianta deoarece in zona este foarte…

- Peste 250 de carți despre literatura clasica, geografie, istorie sau politica externa, in valoare de 3.000 de dolari, au fost donate de Ambasada SUA la București Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” din Alba Iulia, astfel fiind inaugurat, joi, raftul american. Adjunctul Șefului Misiunii Diplomatice a…

- Un fost angajat al unui Centru de corecție juvenila din Texas care a recunoscut ca a furat fajitas, mancare mexicana asemanatoare shaormei, in valoare de 1,2 milioane de dolari a fost condamnat la 50 de ani de inchisoare, saptamana trecuta, relateaza USA Today.

- "Am stabilit data de 9 mai cand fostul presedinte se va prezenta pentru a depune marturie", a declarat Temba Mliswa, presedintele Comisiei parlamentare pentru minerit si energie, citat de ziarul de stat Herald."Comisia s-a reunit joi si a decis sa il invite pe fostul presedinte Mugabe pentru…