- Un ofiter de politie judiciara din Capitala a fost retinut de procurorii DIICOT sub acuzatia ca a sprijinit o grupare de traficanti de droguri, avertizand despre anchetele in derulare si oferind informatii din bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne.

- Un barbat de 43 de ani, care se afla in arestul Inspectoratului de Poliție din Galați, și-a pus capat zilelor, in urma cu doua zile. Va avertizam ca urmeza informații cu puternic impact emoțional.

- Tinarul Jack Douglas Teixeira, in virsta de 21 de ani, suspectat ca a divulgat documente clasificate ale Pentagonului, ar putea fi condamnat la zeci de ani de inchisoare. Aceasta este evaluarea facuta de New York Times. Potrivit ziarului, din spusele procurorului general al SUA, Merrick Garland, suspectul…

- Farmaciile afișeaza pe produs, cu cifre de dimensiuni mai mari, prețul mai mic dar care este valabil doar la comercializarea prin intermediul cardului de fidelitate. Cine nu are acest card este indus in eroare prin aplicarea prețului mai mare. Direcția Generala Control și Supraveghere Piața și Armonizare…

- Polonia a retinut un cetatean strain sub suspiciunea de spionaj in beneficiul Rusiei, au declarat luni procurori polonezi, in conditiile in care cea mai mare tara de pe flancul estic al NATO este din ce in ce mai vizata de serviciile de informatii ale Moscovei.

- Un polițist din București a fost reținut de procurorii DNA, pentru 24 de ore. Este acuzat ca a cerut 300.000 de euro mita. Un polițist a fost reținut de DNA dupa ce a cerut sute de mii de euro in schimbul unor informații din dosar, dar și in schimbul promisiunii rezolvarii dosarului, in sensul clasarii…