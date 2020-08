Ce cadou a primit Anamaria Prodan de la soțul său. Valorează mii de euro Anamaria Prodan se poate declara o femeie fericita și implinita din toate punctele de vedere. Sexy-impresara are o cariera de invidiat și o casnicie perfecta. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbizz-ul autohton, cei doi fiind casatoriți din 2008. Reghe nu rateaza niciun moment pentru a-și rasfața soția cu cadouri, iar pentru ultimul sau gest antrenorul a scos din buzunar o mica avere. Anamaria, copleșita de dovada de dragoste a lui Reghe, a postat imediat fotografia pe rețelele de socializare, alaturi de un mesaj de mulțumire: ”Zi perfecta.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul aurului a crescut semnificativ luni, investitorii fiind din ce in ce mai interesati de metalul galben, pe fondul temerilor ca extinderea pandemiei de coronavirus (COVID-19) va incetini ritmul redresarii economiei mondiale, si al tensiunilor geopolitice dintre SUA si China, transmite Agerpres.

- Oamenii petrec mai mult timp pe TikTok in Statele Unite ale Americii decat pe Instagram. Un raport al firmei de servicii financiare Cowen ilustreaza ascensiunea ”meteorica” a aplicației, relateaza Business Insider.In al doileatrimestru al acestui an, oamenii care folosesc TikTok au petrecut in medie…

- Invitat la “Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO, Laurențiu Reghecampf, fostul antrenor al celor de la FCSB, in prezent la Al Wasl, in Emiratele Arabe Unite, a facut lumina in presupusul divorț de Anamaria Prodan și comenteaza pumnul aplicat de aceasta lui Dan Alexa. In iulie 2019, Dan Alexa a debutat…

- TikTok va fi interzis in America? Intr-un interviu acordat zilele trecute postului de televiziune Fox News, Mike Pompeo, Secretar de Stat in Statele Unite, a facut cateva declarații care i-au pus pe jar pe tinerii americani. Omul politic a declarat ca se ia in calcul interzicerea, in America, a rețelelor…

- Oamenii de stiinta au descoperit in China o tulpina a virusului gripei porcine care prezinta toate caracteristicile necesare pentru a provoca o viitoare pandemie, potrivit unui studiu publicat luni in revista stiintifica americana Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), informeaza AFP.…

- O noua tulpina de gripa care are potențialul de a deveni pandemica a fost identificata in China de oamenii de știința. A aparut recent și este transportata de porci, dar pot infecta oamenii, spun ei, potrivit BBC. The post Un nou virus gripal cu „potențial pandemic”, descoperit in China appeared first…

- Oamenii de știința inca studiaza modul in care noul coronavirus se transmite, iar un studiu recent arata ca virusul s-a transmite in grupuri, nu in masa. Studiul a fost condus de Wellcome Open Research, unul dintre cele mai importante ONG-uri de sanatate din lume. Cercetatorii cred ca 80% din transmisii…

- Criza alimentara este subiectul unui documentar BBC, care releva ca jumatate dintre pescarii din Olanda au incetat sa mai plece la mare, deoarece munca nu a mai devenit rentabila in aceasta perioada. Prețul peștelui proaspat a scazut din cauza lipsei cererii, astfel ca pescarii risca sa nu-si mai…