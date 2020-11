Stiri pe aceeasi tema

- INNA a inceput o sesiune muzicala care se numește “Dance Queen’s House”, care va dura 3 saptamani intr-o casa spectaculoasa in afara Bucureștiului. Toate momentele care au loc in casa, procesul creativ vor fi prezentate fanilor intr-un daily vlog care va aparea pe canalul de YouTube al INNEI care are…

- Cum și-au imparțit lucrurile Pepe și Raluca Pastrama dupa desparțire Pepe a luat pe toata lumea prin surprindere zilele trecute, atunci cand a anunțat ca el și Raluca Pastrama divorțeaza. Anunțul a fost facut la ceas de seara pe contul de YouTube al artistului. Se pare ca soția sa a fost cea care a…

- Vedeta de televiziune Khloe Kardashian si-a vandut casa din Calabasas (California) pentru suma de 15,5 milioane de dolari, un pret record pentru acest oras, scrie Variety, potrivit news.ro.Pretul vanzarii este mai mult decat dublul celui platit pentru resedinta in urma cu sase ani (7,2 milioane de…

- Pepe divorțeaza de Raluca Pastrama. Anunțul a fost facut chiar de catre artist, luni seara, pe contul sau oficial de YouTube. El și mama copiilor sai se despart și nu mai locuiesc impreuna de doua saptamani.

- Pepe și Raluca Pastrama divorțeaza dupa 8 ani de casnicie. Cei doi au impreuna doua fetițe și formau un cuplu de invidiat. Se pare ca cea care a luat decizia a fost chiar soția artistului.Anunțul a fost facut de Pepe chiar pe canalul sau de YouTube, potrivit Cancan. Artistul a explicat ca intre el și…

- Pepe divorțeaza de Raluca Pastrama. Cum a facut artistul anunțul! VIDEO Pepe divorțeaza! Este anunțul facut chiar de artist pe contul sau de YouTube. Pepe și Raluca Pastrama au hotarat sa se desparta dupa 8 ani de mariaj. Se pare ca nu artistul, ci soția lui este cea care a luat decizia separarii. …

- Agenția Proprietații Publice (APP) a vindut ieri, in cadrul unor licitații cu strigare, patru bunuri de stat in suma totala de 305 milioane lei. Terenurile, amplasate pe str. Vasile Lupu din capitala, au o suprafața de 7 hectare. Anunțul a fost facut la ședința Guvernului de ieri, 21 octombrie, transmite…

- Dorian Popa e unul din cei mai urmariți barbați din Romania. Acesta pune clipuri pe Youtube in fiecare zi, de cațiva ani incoace, și are 1,8 milioane de subscriberi pe contul de YouTube. Dorian este urmarit și de peste 2 milioane de oameni pe contul din Instagram, iar ieri, inainte sa intre in direct…