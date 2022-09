Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a reușit o dubla de senzație in doar 3 minute, pentru istorie, in Argentina – Jamaica, meci in care a fost introdus pe teren in minutul 56. ”E ca Federer”, susține selecționerul ”Pumelor”, Lionel Scaloni. Messi a transformat un amical banal cu Jamaica intr-un show total. A marcat mai intai…

- S-a aflat cați bani incaseaza CFR Cluj pentru transferul lui Adrian Paun la Hapoel Beer Sheva. Campioana Romaniei l-a cedat pe mijlocașul de 27 de ani la formația din Israel sub forma de imprumut, pana la finalul sezonului 2022/2023. Adrian Paun a fost prezentat oficial la Hapoel Beer Sheva in aceasta…

- Thomas Muller a avut o reacție savuroasa dupa „thriller-ul” Anglia – Germania 3-3. Nemții au condus pe Wembley cu 2-0, insa duelul s-a incheiat la egalitate. Germania a cazut incredibil in duelul cu Anglia. A avut un avantaj de doua goluri, dar englezii au reușit ”remontada” in doar 14 minute. Kai Havertz…

- E dezastru total pentru Ronald Araujo (23 ani). Vedeta Barcelonei se va opera, astfel ca va rata „El Clasico”, dar si Campionatul Mondial din Qatar. FC Barcelona a anuntat ca fotbalistul Ronald Araujo va fi operat la un tendon de la coapsa dreapta. Interventia chirurgicala va avea loc miercuri, la Turku,…

- Cristiano Ronaldo este personajul principal al celui mai nou scandal de la Manchester United. Starul portughez s-a enervat ca a fost scos de pe teren, in pauza unui meci amical, s-a urcat in mașina și a plecat acasa. Antrenorul „diavolilor” a spus ca nu va trece cu vedere acest gest și vrea sa-și pedepseasca…

- Un club din Arabia Saudita i-a facut o superofera lui Cristiano Ronaldo. Gruparea saudita este dispusa sa achite 300 de milioane de euro ca sa-și asigure serviciile starului portughez de la Manchester United, informeaza AS, citat de Agerpres.Cristiano Ronaldo ar urma sa semneze un contract pe doi ani,…

- Cristiano Ronaldo, 37 de ani, a primit o oferta incredibila din Arabia Saudita: 250 de milioane de euro salariu pentru doua sezoane, Manchester United urmand sa primeasca 30 de milioane și agentul sau Jorge Mendes inca 20. Cristiano Ronaldo mai are un an de contract la Manchester, noul manager, Erik…

- Cristiano Ronaldo a incasat o suma cu șase cifre cu cateva zile inainte sa amenințe cu transferul. El n-a plecat cu Manchester United nici in turneul din Thailanda din motive familiale. Pe zi ce trece se inmulțesc semnele ca Ronaldo va pleca de la Manchester United. Trebuia sa se prezinte de lunea trecuta…