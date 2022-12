Stiri pe aceeasi tema

- Gest populist din partea ministrului Transporturilor. Potrivit unor surse, Sorin Grindeanu și-ar fi anulat biletele de avion pentru vacanța programata in Austria cu familia sa. Vicepremierul Sorin Grindeanu și-a anulat vacanța in Austria unde mergea de 15 ani impreuna cu familia, in semn de boicot pentru…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu și-a anulat vacanța in Austria unde mergea de 15 ani impreuna cu familia, in semn de boicot pentru votul negativ privind Schengen, au declarat luni surse guvernamentale.In timp ce ministrul are grija ca astfel de zvonuri sa apara in presa, instituțiile din subordinea ministerului…

- Boicot sau diplomatie dupa esecul Schengen? O intrebare cu raspuns dublu la varful statului roman: presedintele Iohannis si presedintele PSD, Marcel Ciolacu; cancelarul Austriei sustine din nou teza migrantilor ilegali care ar trece prin Romania; vrea garduri la frontiera.

- Inainte de intalnirea de la Bruxelles in care va fi prezentat planul Romaniei dupa ce a primit vot negativ de la Austria pentru aderarea la Schengen, Klaus Iohannis a venit cu un mesaj tranșat. ”Alte teme sunt unele pe care eu le voi ridica: tema Schengen. Cred ca este tema care pe noi toți ne intereseaza…

- Critici in presa austriaca dupa scandalul Schengen: Furie mare și boicot, Romania a fost umilita de politicieni de rea credința Presa din Austria a criticat veto-ul de joi al Austriei fața de aderarea Romaniei la Schengen. Mulți jurnaliști au vorbit despre legaturile istorice și culturale puternice…

- Iar l-a luat gura pe dinainte pe Rareș Bogdan. Europarlamentarul PNL s-a dezlanțuit la Antena 3, dupa blocarea de catre Austria a aderarii Romaniei la Schengen. Fiecare roman și companie de stat ar trebui sa-și inchida conturile la bancile austriece și sa-și mute banii la alte banci, a afirmat razboinic…

- Austria și-a menținut pana la capat opoziția fața de intrarea Romaniei in Schengen și a votat, joi, impotriva aderarii țarii noastre la spațiul de libera circulație, transmite Antena 3 CNN. Au fost inregistrate 25 de voturi in favoarea Romaniei și doua voturi impotriva, din partea Austriei și Olandei.Negocierile…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat miercuri intr-i interventie la Antena 3, despre Schengen, ca ”este o rafuiala a Austriei cu Uniunea Europeana, iar Romania este, intr-adevar, un pretext fals. Austria nu are niciun drept sa foloseasca Romania ca moneda de schimb pentru a primi…