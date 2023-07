Stiri pe aceeasi tema

- Ingredientul miraculos pentru un ten fara riduri. Sunt numeroase rețete ușor de facut in casa pentru masca de fața cu ou. Toate au ingrediente naturale benefice precum fructele, mierea, uleiurile sau iaurturile fine. Alege din propunerile noastre masca de fața cu oua care se potrivește cu tipul tau…

- Ciresele au putine calorii, insa contin o multime de nutrienti necesari pentru un organism sanatos. Printre acestea se numara: proteine, caroten, pectine, flavonoizi, vitamine (A, B, C, E), minerale (potasiu, calciu, fier, magneziu). Acidul elagic din cirese este foarte important in lupta impotriva…

- Daca ai consumat vreodata dude doar pentru gustul lor delicios și nu știi ce beneficii au pentru sanatate, noi va prezentam cateva dintre ele. Acestea nu numai ca protejeaza corpul de efectele nocive ale radicalilor liberi toxici, dar te ajuta și sa-ți imbunatațești parul, pielea și sanatatea.

- Conceptul „beauty from inside“ (frumusețe din interior) a inceput sa se bucure de tot mai mult interes in randul femeilor preocupate de frumusețe, iar suplimentele alimentare, cunoscute și sub denumirea de nutricosmetice, sunt produsele vedeta atunci cand vine vorba de ingrijirea frumuseții pornind…

- Nu de mult, s-a incheiat perioada de reproducere a cocoșului de munte, iar cei de la Parcul Natural Apuseni au intocmit un material video senzațional, realizat in cadrul activitaților de monitorizare.„Perioada de reproducere incepe la mijlocul lunii aprilie-inceputul lunii mai; aceasta variaza in funcție…

- Maioneza are numeroase beneficii pentru par, insa puține persoane cunosc acest secret. Daca produsele din comerț nu și-au facut efectul și ai scos din buzunar sume mari atunci noi iți dezvaluim ce minuni poate face maioneza pentru podoaba ta capilara. Știai ca are numeroase beneficii pentru scalp?

- Berea fara alcool nu este deloc lipsita de efecte adverse cum cred cei care nu doresc sa consume bere cu alcool.Expertii au avertizat ca berea fara alcool determina rinichii sa lucreze mai intens și astfel agentii cancerigeni din aceasta bautura nu pot fi eliminati in mod natural, ci se blocheaza in…