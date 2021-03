Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul oficial dintre Ilie Nastase (74 de ani) și Ioana Simion (44 de ani) e tot mai aproape. Soția lui Nasty a mers la Judecatoria Harșova pentru a depune actele necesare ruperii mariajului. Marți, 2 martie, Ioana Simion a mai facut un pas decisiv spre divorț. ...

- La doua luni de cand și-a acuzat soțul ca a batut-o , Ioana Nastase a luat decizia de a depune actele de divorț. Desparțirea nu se va produce insa la notar, ci la tribunal, iar Ioana a explicat de ce s-a luat aceasta hotarare. „Da, așa este. Am decis sa divorțez, iar Ilie mi-a impartașit și el dorința…

- Ioana Simion a confirmat desparțirea de Ilie Nastase. Soția fostului tenismen a declarat la Antena Stars, in exclusivitate, ca a depus deja actele de divorț, iar decizia a fost indelung gandita vreme de doua luni. Iata din ce cauza s-au inrautațit lucrurile in relația lor, dupa ce episodul violent care…

- Ilie Nastase a fost implicat intr-un scandal de proporții, recent. Ioana Simion, soția lui, l-a acuzat ca a agresat-o fizic și a sunat la Poliție pentru a putea ieși din apartament. Ilie Nastase iși rasfața soția, dupa ce a agresat-o fizic Deși se anunța o desparțire cu scandal, dupa ce Ioana a fost…

- Cum mai este relația dintre Ilie Nastase și Ioana Simion, dupa incidentul violent petrecut in urma cu puțin timp. Ce gest a facut celebrul sportiv pentru actuala soție dupa toate cele intamplate? Gestul lui Ilie Nastase pentru soția sa. Reacția Ioanei a trezit semne de intrebare Relația lui Ilie Nastase…

- Vineri seara, Ioana Simion a sunat la 112, reclamandu-și soțul ca ar fi batut-o. Soția fostului tenismen a fugit din casa doar cu ce avea pe ea, iar Poliția a sosit la scurt timp. Cu toate acestea, Ioana nu a vrut sa depuna plangere impotriva soțuluiei, mai ales ca acesta are deja o condamnare cu…

- Ioana Nastase Simion (44 de ani) a declarat in seara de 8 ianuarie ca a fost batuta de soțul ei, Ilie Nastase (74 de ani), iar Poliția Capitalei a confirmat ca printr-un apel 112 a fost sesizat un incident casnic. CONTEXT: Casnicia lui Ilie Nastase cu Ioana Simion a fost problematica de la inceput.…

- Ioana Nastase Simion (44 de ani) declara ca a fost batuta de soțul ei, Ilie Nastase (74 de ani). Relația dintre Ilie Nastase și Ioana Simion a fost una cu nabadai de la inceput. Cei doi s-au cununat religios in luna iunie a acestui an, deși erau la un pas de divorț. Situația a degenerat in aceasta seara.…