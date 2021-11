Ce avere are specialistul DNA prins in flagrant de colegii sai (documente)

Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Direcției Naționale Anticorupție a fost prins de colegi in flagrant in timp ce primea mita pentru a direcționa unei anumite firme un contract pentru achiziția unei drone de supraveghere.

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a publicat luni situația vaccinarii in Romania pe localitați. Potrivit acestor date, rata de vaccinare in mediul rural este de doar 22.52%, in timp ce in mediul urban este de 38.30%, iar in marile orașe de…

- Filip Dumitru detine un teren agricol si unul intravilan in Buzau si un teren agricol in Mangalia. Dumitru a mentionat in declaratie de avere ca detine un autoturism Volkswagen fabricat in anul 1999 Filip Dumitru este actionar in cadrul a trei societati comercialeCotidianul ZIUA de Constanta prezinta…

- Peste 2.000 de localitati au incidenta cazurilor de COVID-19 peste 3 la mie. Dintre orase si municipii, cea mai mare incidenta a cazurilor este in Bragadiru – 20,33, iar in cazul comunelor, Branisca, din jud. Hunedoara, unde incidenta este 28,1. Un numar de 273 de orase si municipii…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta Potrivit declaratiilor completate si depuse pe 9.06.2021, Ionescu detine doua apartamente dobandite prin contract de vanzare ndash; cumparare si doua…

- bull; Marius Britcan este sef serviciu la Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.bull; In declaratia de avere depusa pe site ul institutiei, Marius Britcan a mentionat ca detine o casa si doua autoturisme.bull; Marius Britcan nu a mentionat interese. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.101.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 1.056.922 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost…