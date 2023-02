Stiri pe aceeasi tema

- Micii spectatori clujeni sunt așteptați in acest weekend la Teatrul „Puck” sa urmareasca doua spectacole indragite. Este vorba de „Plum-Plum kalandjai /„Aventurile lui Plum-Plum”, (sambata, 11 februarie, de la ora 11) și „ Hansel și Gretel”, dupa Frații Grimm (duminica, 12 februarie, de la 11 și 12.30).…

- Doi copii in varsta de 11 ani, impreuna cu tații lor și un caine, care ramasesera blocați in zapada au fost transportați cu snowmobilul de jandarmii montani din Alba. Doi barbați in varsta de 40 și 33 de ani, impreuna cu doi minori, toți din Cugir, județul Alba, au ramas inzapeziți in apropiere de…

- La sala Teatrului de Papuși va avea loc sambata, 21 ianuarie, de la ora 10.00 și 11.30, spectacolul ”Capra cu trei iezi”, dupa Ion Creanga, regia Iulian Bulancea. “Capra cu trei iezi” este transpusa scenic intr-o viziune originala. Prin incantații, supranaturalul e chemat sa puna ordine in universul…

- Duminica, 18 decembrie, de la orele 11 și 12.30, micii spectatori clujeni sunt așteptați sa urmareasca la Teatrul de Papuși „Puck” un spectacol foarte indragit de-a lungul generațiilor: „ Hansel și Gretel”, dupa Frații Grimm, in regia Ibolyei Varga. Totodata, pentru sambata, 17 decembrie, este programat…

- Zilele trecute, Asociația Alliart din Baia Mare a desfașurat Concursul Național de pictura “Premiile Alliart”. Lucrarile caștigatoare ce aparțin elevilor din cadrul liceelor si școlilor de arta din țara sunt expuse la sala Teatrului de Papuși din Baia Mare in cadrul unei expoziții temporare. Concursul…

- Sute de copii – insoțiți de parinți, frați, bunici sau verișori – au participat in aceasta dupa-amiaza la ”Magia sarbatorilor”, eveniment dedicat celor mici, organizat an de an de primarie. Evenimentul din centrul orașului Dej a debutat la ora 17, cu spectacolul muzical cu personaje indragite ale copilariei…

- Reprezentații a trei spectacole recunoscute la nivel național și internațional sunt programate in acest weekend la Teatrul de Stat Constanța, transmite TSC intr-un comunicat de presa. Spectacolele sunt programate astfel: „Viața perfecta a unui cuplu este data peste cap atunci cand fiul moare intr-un…

- FOTO: Prima ninsoare din județul Alba. Strat timid de zapada la Arieșeni și Șureanu A inceput sa ninga timid la Șureanu, arata camerele live, instalate pe partiile domeniului schiabil. De asemenea, primii fulgi de zapada au cazut și la Arieșeni. Deocamdata este vorba despre un strat foarte subțire,…