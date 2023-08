Vamesii din Calafat au gasit 13.600 pachete de țigarete aflate sub bancheta unui microbuz și in lazi frigorifice. Șoferului bulgar i-a fost intocmit dosar penal. „La data de 24.08.2023, in jurul orei 20.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, s-a prezentat pentru a intra in țara un cetațean bulgar, in varsta de 51 de […] The post Ce au gasit vamesii de la Calafat sub bancheta unui microbuz care mergea spre Austria. Soferul, dosar penal first appeared on Ziarul National .